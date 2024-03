Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BoE: taux inchangés, mais le point d'inflexion se rapproche information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 14:26









(CercleFinance.com) - La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé jeudi son principal taux inchangé, une décision qui ne constitue pas de véritable surprise pour les marchés, même si le discours de l'institution pourrait laisser présager une prochaine inflexion dans sa politique.



Dans son communiqué, la BoE indique qu'à l'issue de sa réunion tenue dans la matinée, son comité de politique monétaire a voté, par huit voix contre une, en faveur du maintien du taux directeur à 5,25%.



Un seul membre aurait préféré une baisse de 0,25 point.



'On observe que les deux membres qui s'étaient prononcés pour une hausse de taux le mois dernier se sont désormais ralliés dans le camp de ceux optant pour le statu quo', observe Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



La BoE a par ailleurs indiqué s'attendre à ce que l'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation (CPI) repasse en dessous de son objectif de 2% dans le courant du deuxième trimestre, ouvrant là encore la voie à un prochain assouplissement monétaire.



'Les chiffres de l'inflation au sens du CPI pour les mois d'avril et de mai vont donc s'avérer déterminants', souligne Mahmoud Alkudsi, stratégiste de marché chez ADSS.



'Un nouveau ralentissement laisserait potentiellement la porte ouverte à une baisse de taux dès le mois de juin', explique l'analyste.



A l'heure actuelle, le consensus penche plutôt pour une première baisse de taux au troisième trimestre, suivie de deux éventuelles baisses supplémentaires au quatrième trimestre.



Sur les marchés financiers, la livre sterling et les rendements des emprunts d'Etat britanniques se sont orientés à la baisse après ces annonces, reflétant la probabilité d'une baisse plus rapide que prévu des taux.





