Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BoE: taux directeur porté à 1,00% information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 13:10









(CercleFinance.com) - A l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire, la Banque d'Angleterre (BoE) annonce relever à nouveau son taux directeur de 0,25 point, à 1,00%, décision prise à une majorité de six membres contre trois (qui auraient préféré le porter à 1,25%).



'Les pressions inflationnistes mondiales se sont fortement intensifiées à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cela a entraîné une détérioration importante des perspectives de croissance mondiale et britannique', souligne la banque centrale.



'Sur la base de leur évaluation actualisée des perspectives économiques, la plupart des membres du comité estiment qu'un certain degré de resserrement supplémentaire de la politique monétaire pourrait encore être approprié dans les mois à venir', ajoute-t-elle.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.