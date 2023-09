Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BoE: statu quo sur le taux directeur information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 13:10









(CercleFinance.com) - Le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) a décidé, lors de sa réunion du 20 septembre, de maintenir le taux directeur à 5,25%, par une majorité de cinq voix contre quatre qui auraient préféré l'augmenter de 25 points de base à 5,5%.



Il a aussi voté à l'unanimité pour réduire de 100 milliards de livres au cours des 12 prochains mois l'encours des achats d'obligations du gouvernement britannique détenues à des fins de politique monétaire et financées par l'émission de réserves de la banque centrale.



'La politique monétaire devra être suffisamment restrictive pendant suffisamment longtemps pour ramener durablement l'inflation à l'objectif de 2% à moyen terme', rappelle le comité, qui n'écarte pas un nouveau resserrement si nécessaire.





