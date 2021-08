BoE : statu quo sur la politique monétaire

(CercleFinance.com) - A l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire, la Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi, en milieu de journée, avoir décidé de maintenir son taux directeur à 0,1%, une décision prise à l'unanimité de ses membres.

Le comité a également décidé - par sept voix contre une - de maintenir son programme d'achat d'obligations d'Etat à 875 milliards de livres sterling, soit un total de 895 milliards en incluant les obligations d'entreprises non financières à note de crédit 'investissement'.

'Si l'économie évoluait globalement en ligne avec les projections centrales du rapport d'août, un resserrement modeste de politique monétaire sur la période de projections est susceptible d'être nécessaire pour être conforme à l'atteinte de l'objectif d'inflation durablement à moyen terme', prévient-il.

