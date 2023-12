Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BoE: statu quo sur la politique monétaire information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 13:10









(CercleFinance.com) - La Banque d'Angleterre (BoE) indique que son comité de politique monétaire a décidé de maintenir son taux directeur à 5,25%, à une majorité de six voix contre trois (qui auraient préféré l'augmenter de 0,25 point de pourcentage).



Le comité continue d'estimer que 'la politique monétaire devra probablement être restrictive pendant une période prolongée', et prévient qu'un nouveau resserrement 'serait nécessaire s'il y avait des signes de pressions inflationnistes plus persistantes'.





