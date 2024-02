Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BoE: statu quo sur la politique monétaire information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 13:10









(CercleFinance.com) - La Banque d'Angleterre indique qu'à l'issue de sa réunion, son comité de politique monétaire a voté, par six voix contre trois, en faveur du maintien du taux directeur à 5,25%. Deux membres auraient préféré une hausse 0,25 point, et un autre, une baisse de 0,25 point.



'L'orientation restrictive de la politique monétaire pèse sur l'activité de l'économie réelle et conduit à un assouplissement du marché du travail', estime le comité, pour qui 'les risques pesant sur l'inflation sont plus équilibrés' selon ses prévisions de février.



La BoE reste prête à ajuster sa politique monétaire en fonction des données économiques afin de ramener durablement l'inflation à l'objectif de 2%, et continuera donc de surveiller de près les signes de pressions inflationnistes persistantes et de résilience de l'économie.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.