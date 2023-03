Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BoE: relèvement de taux directeur de 0,25 point information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 13:08









(CercleFinance.com) - A l'issue de sa réunion du 22 mars, le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre a voté, à une majorité de sept voix contre deux, pour augmenter le taux directeur de 0,25 point à 4,25%, alors que deux membres auraient préféré le statu quo.



'La croissance mondiale devrait être plus forte que prévu dans le rapport sur la politique monétaire de février, et l'inflation sous-jacente des prix à la consommation dans les économies avancées est demeurée élevée', explique la banque centrale britannique.



Le comité ajoute qu'il 'continuera de surveiller de près les indications de pressions inflationnistes persistantes, y compris le resserrement des conditions du marché du travail et le comportement de la croissance des salaires et de l'inflation des services'.





