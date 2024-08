Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BoE: réduction du taux directeur à 5% information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) annonce avoir décidé, lors de sa dernière réunion, une réduction de son taux directeur de 0,25 point à 5,00%, à une majorité de cinq voix contre quatre (qui auraient préféré un statu quo).



Il souligne que l'inflation britannique sur douze mois s'est établie à son objectif de 2% en mai et en juin, mais estime qu'elle devrait atteindre environ 2,75% au second semestre de cette année. Le comité pense aussi que la dynamique sous-jacente du PIB semble plus faible.



'La politique monétaire devra rester restrictive pendant suffisamment longtemps jusqu'à ce que les risques pesant sur un retour durable de l'inflation à l'objectif de 2% à moyen terme se soient encore dissipés', prévient-il.





