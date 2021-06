Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BoE : politique monétaire inchangée Cercle Finance • 24/06/2021 à 13:10









(CercleFinance.com) - A l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire, la Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi, en milieu de journée, avoir décidé de maintenir son taux directeur à 0,1%, une décision prise à l'unanimité de ses membres. L'institution a également décidé - par huit voix contre une - de maintenir son programme d'achat d'obligations d'Etat à 875 milliards de livres sterling, soit un total de 895 milliards en incluant les obligations d'entreprises non financières à note de crédit 'investissement'. 'Le comité n'a pas l'intention de resserrer sa politique monétaire au moins jusqu'à des preuves claires de progrès dans l'élimination des capacités en réserve et l'atteinte de la cible d'inflation de 2% durablement', réitère-t-elle.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.