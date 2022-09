Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BoE: le taux directeur de nouveau relevé face à l'inflation information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 13:43









(CercleFinance.com) - La Banque d'Angleterre (BoE) a de nouveau relevé son principal taux d'intérêt jeudi, une décision qu'elle a justifiée par le niveau toujours très élevé de l'inflation dans le pays.



Lors de sa réunion tenue ce matin, le comité de politique monétaire (CPM) de la BoE a voté à une majorité de cinq membres sur neuf en vue d'augmenter son taux directeur de 0,5 point à 2,25%.



Trois membres du comité se sont prononcés en faveur d'une hausse de 75 points de base, le dernier ayant opté pour un relèvement plus limité de 25 points de pourcentage.



La banque centrale britannique a expliqué sa décision par la persistance d'une inflation encore très importante dans le pays, qu'elle voit demeurer pendant quelque mois autour de 10%, un chiffre cinq fois supérieur à son objectif de 2%.



Le MPC a par ailleurs voté à l'unanimité le principe d'une réduction du montant du programme consacré aux rachats d'actifs sur les marchés, à 758 milliards de livres, soit une baisse de 80 milliards.





