BoE : le programme d'achat d'emprunts d'Etat étendu

(CercleFinance.com) - A l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire, la Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi avoir décidé de maintenir son taux directeur à 0,1%, une décision prise à l'unanimité de ses membres. Comme attendu par le marché, l'institution a également décidé - à huit voix contre une - de renforcer son programme d'achat d'emprunts d'Etat britanniques de 100 milliards de livres, portant son stock total de rachats à 745 milliards. Les économiques estiment que la BoE devrait maintenir cette dynamique d'assouplissement au cours des prochains mois afin d'atténuer le resserrement des conditions de crédit et les suppressions d'emplois provoqués par la crise du coronavirus. D'après la Banque d'Angleterre, l'activité économique s'est contracté de 20% au mois d'avril après un repli de 6% en mars.

