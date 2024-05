Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BoE: 'jouer la montre', selon ADSS information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 14:05









(CercleFinance.com) - Revenant sur le statu quo de la Banque d'Angleterre, Mahmoud Alkudsi, analyste marché senior chez ADSS, y voit une volonté de sa part de 'jouer la montre, dans l'attente de données concrètes qui soutiendraient une décision de commencer à baisser les taux'.



'L'inflation reste plus tenace qu'on espérait auparavant et la croissance des salaires demeure forte', souligne l'analyste, pour qui la banque centrale ne veut pas prendre une décision prématurée sur laquelle elle pourrait devoir revenir plus tard dans l'année.



Selon lui, on pourrait même attendre le quatrième trimestre avant qu'elle ne se sente à l'aise pour commencer à desserrer sa politique monétaire, malgré les deux votes en faveur d'une réduction de 25 points de base du taux directeur à 5,00%.





