BoE: hausse du taux directeur à 0,5%

(CercleFinance.com) - A l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire, la Banque d'Angleterre (BoE) annonce un relèvement de son taux directeur de 0,25 point, à 0,50%, décision prise à une majorité de cinq membres contre quatre (qui auraient préféré une hausse de 0,50 point).



Le comité a voté à l'unanimité pour que la Banque d'Angleterre commence à réduire le stock d'achats d'obligations d'État britanniques, financé par l'émission de réserves de la banque centrale, en cessant de réinvestir les actifs arrivant à échéance.



Il a aussi voté à l'unanimité pour qu'elle commence à réduire le stock d'achats d'obligations d'entreprises de qualité investissement non financières en livres sterling, financés par l'émission de réserves de la banque centrale.





