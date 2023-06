Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BoE: hausse de taux de 50 points de base information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 13:10









(CercleFinance.com) - Le comité de politique monétaire (MPC) de la Banque d'Angleterre (BoE) a décidé, lors de sa réunion qui s'est achevée le 21 juin, d'une augmentation de son taux directeur de 0,50 point de pourcentage pour le porter à 5%, là où les économistes n'attendaient que +0,25 point.



Cette décision a été prise à une majorité de sept voix contre deux, sachant que ces dernières auraient préféré maintenir le taux à 4,50%. Ce faisant, le CPM continue de faire face à une vigueur plus persistante de la hausse des prix au Royaume-Uni.



'L'inflation mesurée par l'IPC sur douze mois est passée de 10,1% en mars à 8,7% en avril et est demeurée à ce taux en mai, soit 0,3 point de pourcentage de plus que prévu dans le rapport de mai', met ainsi en avant l'institution.





