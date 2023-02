Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BoE: hausse de taux de 50 points de base information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 13:10









(CercleFinance.com) - La Banque d'Angleterre (BoE) annonce que lors de sa réunion terminée le 1er février, son comité de politique monétaire a voté une augmentation du taux d'escompte de 0,5 point à 4,00%, à une majorité de sept voix contre deux (qui auraient préféré un statu quo).



'La croissance régulière des rémunérations dans le secteur privé et l'inflation mesurée par l'indice des prix des services ont été nettement plus élevées que prévu dans le rapport sur la politique monétaire de novembre', souligne la banque centrale du Royaume Uni.



'Compte tenu des retards dans la transmission de la politique monétaire, les hausses du taux d'escompte depuis décembre 2021 devraient avoir un impact croissant sur l'économie au cours des prochains trimestres', estime la BoE.





