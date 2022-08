Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BoE: hausse de 0,5 point du taux directeur information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 13:08









(CercleFinance.com) - Lors de sa réunion s'achevant le 3 août, le comité de politique monétaire (CPM) de la Banque d'Angleterre (BoE) a voté à une majorité de 8-1 pour augmenter son taux directeur de 0,5 point à 1,75%, tandis qu'un membre aurait préféré une hausse de 0,25 point.



'Les pressions inflationnistes au Royaume Uni et dans le reste de l'Europe se sont considérablement intensifiées depuis le rapport sur la politique monétaire de mai et la précédente réunion du CPM', justifie l'institution.



Par ailleurs, le comité a provisoirement l'intention de commencer les ventes de gilts peu après sa réunion de septembre, 'sous réserve que les conditions économiques et du marché soient jugées appropriées et qu'un vote de confirmation soit effectué lors de cette réunion'.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.