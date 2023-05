Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BoE: Barclays attend deux hausses de taux en juin et en août information fournie par Cercle Finance • 29/05/2023 à 16:00

(CercleFinance.com) - Revenant sur les derniers chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, Barclays indique revoir ses anticipations en termes de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), dans un sens moins accommodant qu'escompté précédemment.



'En avril, l'inflation globale a diminué, mais moins fortement que prévu', pointe la banque britannique, étant rappelé qu'elle a été annoncée par l'ONS à 8,7% en rythme annuel, en nette baisse par rapport à 10,1% observé en mars.



Surtout, Barclays souligne que l'inflation sous-jacente s'est considérablement accélérée (à 6,8% hors énergie, aliments, alcool et tabac, un plus haut depuis mars 1992), et que celle des services a dépassé les prévisions de mai de la BoE.



Aussi, Barclays prévoit désormais une inflation sous-jacente plus élevée vers fin 2023 et s'attend à ce que le comité de politique monétaire vote pour une hausse de taux de 25 points de base, non seulement en juin, mais aussi en août, portant son taux directeur à 5%.