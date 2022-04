Boa Concept - Résultats annuels 2021 - Excellentes performances

« 2021 est une année historique pour Boa Concept. Notre introduction en Bourse, en juin dernier, nous a permis de porter notre stratégie et d’accélérer notre croissance. Grâce à l’expertise et l’engagement de nos collaborateurs, la Société a réalisé une croissance record dans l’ensemble de ses activités, dont deux installations majeures en dehors de ses frontières. Sur deux ans, la Société réalise une croissance de + 60 % en comparable, une excellente performance dans un marché pratiquement revenu à son niveau de 2019. La croissance exceptionnelle de Boa Concept est portée par l’innovation, une agilité et une rapidité d’installation incomparables. En ce début d’année, en dépit d’une conjoncture internationale incertaine, tous nos marchés cibles restent porteurs. Nous sommes confiants dans notre capacité à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d’affaires et des résultats. »



Jean-Lucien Rascle, Président de Boa Concept





Boa Concept, accélérateur du e-commerce spécialiste de l’intralogistique (FR0011365907 - ALBOA), a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 14,8 M€ en forte croissance par rapport à 2020, dépassant les attentes de la société qui annonçait un objectif de chiffre d’affaires 2021 à 12 M€ lors de la publication de ses résultats semestriels.