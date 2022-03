BOA Concept décroche un important contrat

(AOF) - Le spécialiste de l'automatisation des entrepôts, BOA Concept, a annoncé la signature d'un contrat majeur de plus de 10 millions d'euros avec un professionnel de la logistique. Ce contrat porte sur le déploiement de solutions basées entre autres sur la technologie innovante du système de convoyage modulaire intelligent Plug-and-Carry. Elles seront installées dans un site multi-cellules et multi-niveaux sur environ 35 000 m2, soit une surface déployée de presque 90 000 m2, dimensionné pour expédier 7000 colis/heure.

Au total, plus de 5 200 mètres de convoyeurs permettront la réception des produits, leur mise en stock et la préparation des commandes internet. Intégré dans un écosystème de solutions expertes interconnectées, le projet prévoit des montées en charge en 6 phases successives entre août 2022 et avril 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Services aux entreprises : le transport routier face à un déficit de main d’oeuvre

Un rapport publié par la Dares (Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques) en octobre 2020 soulignait que les conducteurs routiers faisaient partie des trente métiers les plus en tension en France en 2019. Cette tension n’est pas retombée et pourrait même s’amplifier dans les prochaines années. D’après l'OTRE (Organisation des transporteurs routiers européens), les besoins pourraient atteindre 100.000 postes dans les cinq ans à venir. Le phénomène, qui a été amoindri pendant les confinements successifs, a resurgi avec la reprise de l'activité. Il est en partie lié à un déficit d'image et à des rémunérations peu attractives. Malheureusement les récentes négociations entre les partenaires sociaux pour revaloriser les minima de branche n’ont pas abouti.