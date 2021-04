Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNY-Mellon : repli de 9% du bénéfice net trimestriel Cercle Finance • 16/04/2021 à 13:27









(CercleFinance.com) - BNY-Mellon publie au titre des trois premiers mois de 2021 un bénéfice net en repli de 9% à 858 millions de dollars, soit 97 cents par action, pour des revenus en baisse de 5% à 3,92 milliards, plombés par une chute de 20% de ses revenus d'intérêts nets. La banque new-yorkaise indique avoir enregistré de reprises de provisions pour pertes sur crédit de 83 millions de dollars sur la période, mais ses dépenses hors intérêts ont augmenté de 5% à 2,85 milliards avec des frais de personnel plus élevés et la faiblesse du dollar.

Valeurs associées BANK OF NY MELLO NYSE -1.28%