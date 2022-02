BNY Mellon lance le Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund

Le fonds est un produit qui relève de l'Article 9 du Règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) et fait partie de la gamme BNY Mellon Global Funds, plc, domiciliée en Irlande.

(AOF) - BNY Mellon Investment Management a annoncé le lancement du Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund, dont la gestion est confiée à Insight Investment. Il investit principalement dans des obligations d'entreprises libellées en euros et qui devraient générer un impact environnemental et/ou social positif important. Il peut par exemple s'agir d'obligations vertes, sociales et durables.

