BNY Mellon IM : "Une victoire de Marine Le Pen pourrait provoquer une baisse massive des marchés"

(AOF) - "Nous nous attendons à ce qu'Emmanuel Macron soit élu pour la deuxième fois consécutive, en devançant Marine Le Pen de peu", écrit Lale Akoner - stratégiste senior chez BNY Mellon Investment Management.

Contrairement à 2017, l'économie française est maintenant confrontée à un environnement macroéconomique plus délicat, avec non seulement une guerre à laquelle le continent est exposé, mais aussi une inflation d'environ 5,1 % sur un an. L'inflation, qui était inférieure à 1,5 % lorsque Macron a battu Le Pen lors du second tour des élections de 2017, exerce désormais une pression sur les revenus réels des ménages et les bénéfices des entreprises en France, observe le stratège.

Selon lui, une victoire d'Emmanuel Macron serait accueillie favorablement par les marchés, car ceux-ci traduiraient la diminution de l'incertitude politique et le maintien d'une administration favorable aux entreprises. En revanche, une victoire de Marine Le Pen signifierait une augmentation de l'incertitude politique, ce qui pourrait provoquer une baisse massive des marchés.

Par rapport à d'autres pays européens, les perspectives macroéconomiques de la France sont légèrement plus épargnées des hausses des prix du pétrole et du gaz, grâce à sa part de production nucléaire.

"Avec une victoire d'Emmanuel Macron, nous nous attendons également à ce que certains segments du marché bénéficient d'un regain de confiance supplémentaire. Nous privilégions notamment les secteurs de l'énergie, des matériaux, de la transition énergétique, ainsi que les actions défensives et les valeurs financières", précise Lale Akoner.