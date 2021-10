BNY Mellon IM nomme Kristina Church en charge de la stratégie d’investissement responsable

Kristina Church travaillait précédemment pour Lombard Odier Investment Managers, où elle a occupé les postes de stratégiste senior en investissement et de responsable adjointe du développement durable, puis de responsable des solutions d'investissement durable. Auparavant, elle a passé une dizaine d'années chez Barclays Capital, d'abord en tant que responsable de la recherche sur les valeurs automobiles européennes puis au sein de l'équipe de recherche thématique et durable.

Elle sera placée sous la supervision de Gerald Rehn, Responsable des produits internationaux et de la gouvernance de BNY Mellon Investment Management. Elle entre en fonction le 6 octobre et est basée à Londres, au Royaume-Uni.

Kristina Church apporte également sa contribution au développement des produits, des politiques publiques, des initiatives connexes et exerce aussi un rôle de conseil sur les données et les rapports produits.

(AOF) - BNY Mellon Investment Management a annoncé la nomination de Kristina Church au poste de Responsable de la stratégie d'investissement responsable. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle collabore avec les sociétés d'investissement de BNY Mellon Investment Management, ainsi qu'avec sa société mère BNY Mellon, sur leurs stratégies et approches d'investissement responsable et durable.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.