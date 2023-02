BNY Mellon IM : "la saga de l'inflation pourrait bien ne pas s'arrêter là"

Jerome Powell, souligne-t-elle, a noté à juste titre que les anticipations d'inflation semblent raisonnablement bien ancrées. Les attentes d'inflation à moyen et long terme basées sur le marché semblent être proches des niveaux de 2014 maintenant, et les attentes d'inflation à moyen terme des consommateurs sont relativement proches des mesures des attentes d'inflation dérivées du marché.

Sonia Meskin considère que le scénario de l'inflation se sera finalement avéré positif pour la Fed au premier semestre 2023, aidée par des effets de base favorables et la désinflation des biens.

Comme le relève le gestionnaire d'actifs, le président de la Fed a souligné que le FOMC se concentrait sur les risques inflationnistes et sur le lien entre l'inflation et le marché du travail. Toutefois, ses commentaires sur le taux final ont été perçus comme n'étant pas fortement liés à 5 %, même si le résumé des projections économiques (SEP) de décembre montrait que le FOMC s'attendait à un taux final de 5-5,125 %. En outre, Powell n'a pas contesté le récent assouplissement des conditions financières, contrairement à nos attentes.

(AOF) - Sonia Meskin, responsable macroéconomie Etats-Unis chez BNY Mellon Investment Management, commente le relèvement opéré hier par la Fed des fonds fédéraux de 25 points de base. Selon elle, le ton de la déclaration était conforme aux attentes, le FOMC indiquant que le taux terminal se profile à l'horizon. Plus précisément, ajoute Sonia Meskin, le relèvement a été décrit en termes d'"ampleur" plutôt que de "rythme" comme dans la déclaration précédente, bien que les "augmentations continues" de la fourchette cible restent "appropriées".

