BNY Mellon IM : la Fed pourrait s'avérer trop optimiste sur l'impact de ses actions sur l'économie

(AOF) - Réagissant aux décisions de politique monétaire de la Fed, BNY Mellon IM rappelle que cette dernière s’attend à ce que ses actions ne provoquent qu'une légère récession. Le gestionnaire d’actifs prévient qu’elle pourrait s'avérer trop optimiste. « Historiquement, les augmentations du taux de chômage ont été très persistantes, ce qui signifie qu'une fois que le taux de chômage commence à augmenter, il est difficile de l'arrêter », explique-t-il.

Et d'argumenter : Relever le taux directeur de près de 450 points de base en un an, tout en empêchant le chômage d'augmenter de plus de 100 points de base est une tâche très difficile pour la banque centrale, une tâche dont l'histoire a montré qu'elle avait une faible probabilité de réussite ".

BNY Mellon IM prévient que jusqu'à présent, les marchés semblent optimistes quant à la possibilité que la Fed évite une forte récession. Cela pourrait cependant changer si/quand les données économiques s'affaiblissent et que le chômage commence à augmenter.