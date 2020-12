BNY Mellon IM envisage de nouvelles "Roaring Twenties" grâce au vaccin contre le covid

(AOF) - Shamik Dhar, Chef économiste de BNY Mellon Investment Management, a examiné certains des scénarios de prévisions économiques en cas de déploiement mondial des vaccins Pfizer et BioNtech. Selon son scénario le plus probable, un déploiement mondial réussi des divers vaccins sera efficace.

Dans un tel cas de figure, les économies américaine et européenne devraient donc gérer une "poche d'air" d'ici là, c'est-dire connaître une très faible croissance au quatrième trimestre et peut-être au premier trimestre de l'année prochaine. L'activité économique reprendrait cependant très fortement au deuxième et au troisième trimestre de 2021.

La reprise du commerce mondial renforce également les perspectives de la Chine. Ce scénario voit la demande refoulée se concrétiser, tandis que l'épargne et les liquidités des ménages et des entreprises sont élevées dans un certain nombre de pays, avec un effet de levier faible.

" Si nous supposons qu'il faut six mois pour un déploiement complet dans les économies développées, nous pouvons nous attendre à un retour à la normale au cours de l'été 2021 dans l'hémisphère nord ", explique Shamik Dhar.

Le niveau d'épargne excédentaire pourrait alimenter une augmentation forte et persistante de la demande. Ainsi l'économie mondiale pourrait voir émerger de nouvelles "roaring 20's". " C'est du moins ce que prévoient les marchés mondiaux " signale le Chef économiste du gestionnaire d'actifs.

Toutefois, prévient ce dernier, si les vaccins s'avèrent moins efficaces ou plus difficiles à déployer que prévu, l'optimisme entourant leur déploiement sera de courte durée. Il s'agit cependant d'un des scénarios les moins probables compte tenu des perspectives économiques. Dans cette configuration, l'incertitude accrue et les préoccupations concernant les perspectives économiques à court terme deviennent une prophétie auto-réalisatrice déclenchant un nouveau ralentissement.