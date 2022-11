BNY Mellon IM anticipe une stabilisation du taux directeur de la Fed entre 4,50 % et 4,75 %

" Un ralentissement du rythme des hausses des taux des fonds fédéraux serait positif pour les crédits et la dette souveraine qui sont mieux notés. Un risque de hausse du taux directeur ne serait pas de bon augure pour les actions à longue duration, mais pourrait favoriser les liquidités et les actifs alternatifs ", explique le gestionnaire d'actifs.

(AOF) - BNY Mellon IM interprète la communication de la Fed de mercredi comme indiquant une poursuite des hausses de taux au moins jusqu'au premier trimestre 2023, avec une probabilité de 50% d'une réduction à 50 points de base du taux directeur dès la réunion du comité de politique monétaire de décembre. Cela est conforme à sa prévision centrale selon laquelle le taux directeur de la Fed se stabilisera entre 4,50% et 4,75% au premier trimestre 2023.

