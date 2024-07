Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNY-Mellon: BPA accru de 16% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 13:32









(CercleFinance.com) - BNY-Mellon publie au titre du deuxième trimestre 2024 un bénéfice net en hausse de 10% à 1,14 milliard de dollars, soit 1,52 dollar par action (+16%), pour des dépenses hors intérêt en repli de 1% à 3,07 milliards.



Les revenus de l'établissement financier se sont accrus de 2% à 4,6 milliards de dollars, une croissance de 4% des revenus de commissions ayant plus que compensé une diminution de 6% des revenus d'intérêts nets.



'Hors impact d'éléments notables, notre BPA a augmenté de 9% à 1,51 dollar et nous avons généré un retour sur fonds propres tangibles de 24% sur le deuxième trimestre', souligne en outre son CEO Robin Vince.





