BNY-Mellon: bien orienté après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - BNY-Mellon grimpe de près de 4% après la publication, au titre du dernier trimestre 2023, d'un bénéfice net pourtant divisé par deux à 256 millions de dollars, soit 33 cents par action (-47%), et ce malgré des revenus en croissance de 10% à 4,31 milliards.



Les résultats de l'établissement financier ont été grevés par une augmentation de 20% de ses dépenses hors intérêts, à 3,87 milliards, ces derniers ayant été gonflés par des éléments exceptionnels sans lesquels elles n'ont augmenté que de 4%.



'Dans un contexte complexe d'incertitude macroéconomique, de politiques monétaires changeantes et de tensions géopolitiques, notre BPA de l'ensemble de 2023 s'est accru de 10% sur une base ajustée', souligne son CEO Robin Vince.





