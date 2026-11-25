Le géant américain BNY fait à son tour son entrée sur le marché européen des ETF, après Morgan Stanley Investment Managers en début de semaine. Pour ses premiers pas, le groupe inaugure une gamme de cinq ETF obligataires à gestion active. Les cinq ETF sont cotés au London Stock Exchange, sur Borsa Italiana et sur Xetra.

Les cinq nouveaux ETF sont le BNY Global Aggregate Bond Active ETF, le BNY Global Corporate Bond Active ETF, le BNY Global High Yield Active ETF, le BNY Euro Corporate Bond Active ETF et le BNY US High Yield Active ETF. Ce sont des compartiments de la BNY ETF ICAV, une structure OPCVM (UCITS) de droit irlandais.

La gestion des ETF sera déléguée à BNY Investments, qui supervise 2.200 milliards de dollars d’encours, dont plus de 891,2 milliards de dollars en stratégies obligataires.

BNY disposait déjà d’une expertise ETF aux Etats-Unis, qui représente 20 milliards de dollars. Mais c’est la première fois qu’elle se lance en Europe dans ce domaine.

En plus de la gestion d’actifs, BNY assure le service d’environ 4.500 milliards de dollars d’actifs d’ETF dans le monde. Cela couvre la conservation, l’administration de fonds, la négociation, la liquidité, le prêt de titres et la distribution.

Laurence Marchal