BNPP AM nomme une nouvelle Responsable Globale du Trading

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé la nomination d'Inés de Trémiolles au poste de « Global Head of Trading » au sein du département Global Trading Function (GTF), à compter du 6 avril. Basée à Paris, elle sera rattachée à Sophie Lugiez, Responsable de la GTF.

Dans ses nouvelles fonctions, Inés de Trémiolles sera responsable de la gestion des trois plateformes de trading de BNPP AM, en Europe (Paris), en Asie (Hong Kong) et aux États-Unis (New York et Boston). Elle apporte sa solide expérience au sein du Sell-Side et sa connaissance fine des besoins des grands asset managers pour l'exécution de leurs ordres ; elle jouera également un rôle essentiel dans la poursuite de l'automatisation de la négociation des transactions au sein de la GTF.

Inés Trémiolles travaillait précédemment pour BNP Paribas CIB à Londres, où elle était Global Head of Credit Trading Desk Analysts. Elle a rejoint le Groupe BNP Paribas en 2000 et a occupé des postes dans la vente et le négoce de titres Fixed Income et sur les marchés primaires à Paris et à Londres.