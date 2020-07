BNPP AM nomme un Responsable global de l'expérience client

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé la nomination de de Christopher Dunn en tant que Responsable global de l'expérience client. Basé à Paris, il rapporte à Roger Miners, Directeur Marketing, BNPP AM. Christopher Dunn a rejoint le gestionnaire d'actifs début 2019 en tant que Responsable global de l'expérience client et a pris ses nouvelles fonctions en juin 2020. Dans ce rôle, il est chargé de représenter la voix de nos clients à travers l'ensemble de l'organisation afin de renforcer l'approche client de BNPP AM.

Titulaire d'une maîtrise en commerce international de la Fletcher School à l'université Tufts dans le Massachusetts, d'un bachelor en études internationales et française de l'université de Baylor au Texas et du certificat de Chartered Financial Analyst (CFA), il était auparavant vice-président de Greenwich Associates.

Christopher Dunn travaillait au sein de l'équipe dédiée à la gestion des investissements, où il s'appuyait sur sa connaissance du marché pour aider certains des plus grands gestionnaires d'actifs mondiaux à atteindre leurs objectifs stratégiques.