BNPP AM nomme un responsable du développement ETF & Solutions indicielles pour la France

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé la nomination de Jérémy Tubiana comme responsable du développement ETF & Solutions indicielles pour la France, la Belgique, le Luxembourg, Monaco et la Suisse francophone. Depuis le 10 octobre, il reporte à Lorraine Sereyjol-Garros, responsable mondiale du développement ETF & Solutions indicielles. Dans ses nouvelles fonctions, Jérémy Tubiana contribuera à renforcer la franchise ETF et fonds indiciels de BNPP AM sur les marchés francophones et consolidera l’activité commerciale auprès des clients institutionnels mais également des distributeurs.

Auparavant, il occupait la fonction de responsable du développement ETF auprès des distributeurs francophones chez Lyxor puis Amundi.