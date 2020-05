BNPP AM nomme un "Global Chief Operating Officer"

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a nommé Philippe Boulenguiez « Global Chief Operating Officer (COO) », basé à Paris. Il intègre le Comité Exécutif du gestionnaire d'actifs et est rattaché à Frédéric Janbon, Administrateur-Directeur général de BNP Paribas Asset Management holding. Dans son nouveau rôle, Philippe Boulenguiez est responsable des départements IT, Global Operations Services, Global Providers Oversight, et Business Compliance Project Office. Il a également la tutelle des équipes juridiqu

il a rejoint BNP Paribas Asset Management en 2005. Avant de prendre ses fonctions actuelles, Philippe était Directeur Général de BNP Paribas Dealing Services et responsable de l'activité " Global Trading Function " de BNP Paribas Asset Management, regroupant les activités de trading (en Europe, aux États-Unis et en Asie), la gestion des relations avec le " sell-side " et l'activité de " Treasury and Exposure Management ".

Philippe Boulenguiez a également occupé chez BNPP AM les postes de COO de l'activité Institutionnelle, de responsable du Marketing Stratégique, et de responsable des " Investment Specialists