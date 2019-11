BNPP AM : nomination d'un Directeur de Cabinet pour le Directeur général

(AOF) - BNP Paribas Asset Management annonce la nomination de Patrick Simion au poste de Directeur de Cabinet de Frédéric Janbon, Administrateur - Directeur Général de BNPP AM. Patrick Simion a rejoint le gestionnaire d'actifs en septembre 2018 en tant que Responsable des affaires publiques. Il est basé à Paris et rapporte directement à Frédéric Janbon.

En tant que Directeur de Cabinet, Patrick Simion accompagne et soutient la direction dans toutes les prises de décision et participe à la coordination et à l'exécution des initiatives stratégiques.

Cette nouvelle fonction s'ajoute également à celle de Responsable des affaires publiques de BNPP AM qu'il occupe depuis septembre 2018. A ce titre, Patrick Simion a pour mission de représenter BNPP AM et d'accroître sa visibilité auprès des organisations et instances de régulation françaises, européennes et internationales.