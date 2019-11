BNPP AM lance le premier ETF responsable sur la thématique de l'immobilier coté

(AOF) - BNP Paribas Asset Management renforce sa gamme d'ETF sur l'immobilier coté et lance le premier ETF sur cette thématique tenant compte de la problématique du changement climatique. BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Green UCITS ETF permet aux investisseurs de s'exposer aux sociétés immobilières cotées les plus respectueuses de l'environnement dans les pays développés d'Europe, hors Royaume-Uni.

Les pondérations des titres s'appuient notamment sur des données en matière d'investissement durable propres aux parcs des foncières, à savoir la consommation d'énergie et l'obtention de la certification environnementale.