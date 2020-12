BNPP AM lance deux nouveaux fonds de dette d'infrastructure

(AOF) - BNP Paribas Asset Management annonce le lancement de deux nouveaux fonds de dette d'infrastructure : BNP Paribas European Infrastructure Debt Fund II, qui visera 500 millions d'euros d'actifs sous gestion et BNP Paribas European Junior Infrastructure Debt Fund I, qui visera une taille cible entre 300 et 500 millions d'euros. Les deux fonds investiront de façon diversifiée dans le secteur des infrastructures et appliqueront une politique ESG reposant sur l'analyse de l'équipe dédiée du gestionnaire d'actifs, à travers son Sustainability Center.

Les études d'impact seront fournies par un expert indépendant, permettant d'évaluer les projets d'infrastructure sur les émissions de gaz à effet de serre évitées, la contribution environnementale nette et l'alignement avec les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat, afin de construire des portefeuilles durables associés à un reporting ESG de qualité pour les clients.

Karen Azoulay, Responsable dette d'infrastructure du pôle de gestion PDRA de BNPP AM, a commenté : " Les actifs du secteur des infrastructures ont fait preuve d'une forte résilience ces derniers mois compte tenu du rôle central joué par les services qu'ils proposent (production d'électricité, traitement des eaux, réseaux internet haut débit, etc.). Les investisseurs cherchant à s'exposer à des actifs capables de résister aux turbulences économiques et de traverser les crises telles que celle du COVID-19 apprécient la solidité de la dette d'infrastructure, à même de générer des flux de trésorerie stables sur le long terme à travers les cycles économiques. "