BNPP AM et la fintech danoise, Matter, lancent SDG Fundamentals

(AOF) - BNP Paribas Asset Management et Matter, une fintech danoise spécialisée dans les données et l’analyse ESG, annoncent le lancement de SDG Fundamentals. Cette solution permet aux investisseurs d'analyser dans quelle mesure les revenus des entreprises sont alignés sur les 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD).

Elle fournit aux investisseurs un cadre, pour comprendre dans quelle mesure les différentes sources de revenus générés par une entreprise sont alignés sur – ou a contrario vont à l'encontre de – un ou plusieurs ODD et leur sous-objectifs à horizon 2030.

" SDG Fundamentals " se base sur une taxonomie propriétaire des activités économiques impactant les 17 ODD et leurs sous-objectifs, elle-même fondée sur une lecture stricte des métadonnées statistiques des indicateurs sous-tendant les ODD élaborées par UNStats et utilise l'une des bases de données les plus granulaires du marché pour analyser la répartition des revenus des entreprises.

Les données utilisées par " SDG Fundamentals " couvrent ainsi plus de 50 000 émetteurs.