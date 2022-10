BNPP AM et CFA Institute lancent Sustainable Investing Primer

(AOF) - BNP Paribas Asset Management et le CFA Institute annoncent le lancement mondial d'un programme de formation en ligne pour améliorer la compréhension des critères ESG et contribuer à répondre au besoin croissant de connaissances et de sensibilisation des professionnels de la finance et de l'investissement sur ce sujet.

Sustainable Investing Primer consiste en une formation en ligne de quelques heures portant sur des sujets tels que le changement climatique, une introduction à l'analyse ESG et au concept de matérialité, les différentes approches de l'investissement durable (par exemple, l'actionnariat responsable, le " best in class ", etc.), le greenwashing et les moyens d'évaluer les références en matière de développement durable (par exemple au moyen de classements, de réglementations ou de labels).

Elle est disponible sur la plateforme Investment Academy de BNPP AM, créée en 2009 spécifiquement dans le but d'apporter à ses clients les formations sur les nouveaux défis et innovations au sein de l'industrie de la gestion d'actifs.