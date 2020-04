BNPP AM : deux ETF adoptent les critères ESG

(AOF) - BNP Paribas Asset Management confirme son engagement en matière d'investissement responsable avec l'adoption d'indices prenant en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (« ESG ») sur l'infrastructure et les petites capitalisations boursières. Cette transition concerne deux ETF cotés en continu sur Euronext Paris; l'ETF BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Equity UCITS ETF et l'ETF BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF.

Ces changements d'indices sont effectifs à partir du 20 avril 2020.

Isabelle Bourcier, responsable des gestions quantitatives et indicielles de BNPP AM, a commenté : " Nos clients souhaitent de plus en plus intégrer une approche responsable dans leur épargne, c'est ainsi que nous adaptons notre gamme, une ambition qui s'inscrit pleinement dans notre stratégie global sustainability. "