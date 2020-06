BNPP AM clôture BNP Paribas Euro SME Debt Fund II

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé la clôture de BNP Paribas Euro SME Debt Fund II pour un montant total d'engagements de capital de 576,5 millions d'euros. La collecte de fonds fait suite à l'achèvement de la période d'investissement de BNP Paribas Euro SME Debt Fund I, qui s'est terminée au début de cette année. Des engagements ont été reçus par 20 investisseurs basés en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Italie et au Japon, dont la moitié sont des investisseurs existants dans le premier fonds.

Le fonds II offre aux PME une solution de financement innovante avec un prêt à long terme fourni par le fonds (7-10 ans), combiné avec un prêt bancaire à moyen terme (d'environ 5 ans).

Les prêts sont principalement octroyés dans le cadre d'un partenariat entre BNPP AM et les réseaux entreprises du Groupe BNP Paribas en France, en Belgique, en Italie et au Luxembourg. Ce partenariat offre aux investisseurs une diversification maximale dans le fonds, tout en apportant une solution de financement innovante aux clients des PME des réseaux de BNP Paribas.

David Bouchoucha, directeur de la gestion de la dette privée et des actifs immobiliers chez BNP Paribas Asset Management, a commenté : " Nous sommes très fiers du soutien continu de la part des investisseurs déjà présents dans le premier fonds et d'accueillir de nouveaux investisseurs, de plus en plus internationaux. "

BNP Paribas Euro SME Debt Fund I et BNP Paribas Euro SME Debt Fund II ne sont accessibles qu'aux investisseurs professionnels.