BNP veut améliorer la rentabilité de sa filiale italienne, en misant sur les activités à forte valeur ajoutée

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le groupe bancaire BNP Paribas a annoncé mercredi vouloir améliorer la rentabilité de sa filiale italienne BNL à l'horizon 2030, en misant sur les activités à forte valeur ajoutée, au détriment de la banque de détail.

Les mesures d'investissement dans les "activités à forte valeur ajoutée pour ses clients", combinées à "une allocation plus efficiente du capital" sont censées permettre à BNL (Banca Nazionale del Lavoro) d'"améliorer significativement (sa) rentabilité", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Il vise ainsi "un RONE avant impôt à plus de 20 % à l'horizon 2030", un indicateur qui mesure la capacité de l'entreprise à dégager des profits avec les fonds propres investis.

"Les revenus issus des ventes croisées entre BNL et les autres métiers de BNP Paribas en Italie devraient s’établir à 2 milliards d’euros en 2030, en hausse de 33 % par rapport à 2025", projette BNP Paribas.

En 2025, le produit net bancaire de BNL Banca Commerciale, l'équivalent du chiffre d'affaires dans le secteur, était en baisse de 4,7 % et son résultat brut d'exploitation, de 6 %.

BNP Paribas, qui annoncera son plan stratégique à horizon 2030 le 2 février, a présenté fin octobre des résultats en hausse au troisième trimestre et a confirmé ses objectifs 2026.