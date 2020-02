Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP pas intéressée par la banque de détail en France de HSBC - DG Reuters • 05/02/2020 à 10:30









PARIS, 5 février (Reuters) - BNP Paribas BNPP.PA n'est pas intéressée par les activités de banque de détail en France du britannique HSBC HSBA.L , a déclaré mercredi Jean-Laurent Bonnafé, le directeur général de la banque française. Jean-Laurent Bonnafé a aussi indiqué lors d'une conférence de presse que BNP Paribas ne prévoyait pas de se désengager de sa filiale américaine Bank of the West. Le groupe bancaire français, dont les résultats sont ressortis au-dessus des attentes au quatrième trimestre 2019, a abaissé mercredi son objectif de rentabilité pour 2020 pour tenir compte de la persistance d'un environnement de taux bas. (Maya Nikolaeva, version française Matthieu Protard)

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +0.78% HSBC HLDG Euronext Paris +0.84% HSBC HLDG LSE +0.87%