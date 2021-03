BNP Paribas WM se renforce aux Pays-bas

(AOF) - Bernt Kok a été nommé CEO de BNP Paribas Wealth Management aux Pays-Bas. Il est accompagné par Arjan van Rijn nommé Responsable des Key Clients. Avec ces nominations, BNP Paribas Wealth Management renforce sa présence auprès des clients néerlandais tout en s'appuyant sur son ancrage international.

Vincent Lecomte, CEO de BNP Paribas Wealth Management, a commenté : " Cette nouvelle équipe, basée à Amsterdam, nous permet de renforcer la proximité avec les clients et notamment les entrepreneurs et grandes familles, grâce à une approche internationale et coordonnée avec le groupe déjà bien implanté aux Pays-Bas. Ces nouvelles nominations s'inscrivent dans notre plan de développement commercial pour servir les entrepreneurs européens en soutenant leur croissance à l'international et en répondant à leurs besoins de financement ou d'investissement. "

Bernt Kok a plus de 16 ans d'expérience en wealth management, plus récemment en tant que Senior Wealth Manager et Directeur de 'Private Wealth Management', la division UHNW* d'ABN AMRO aux Pays-Bas. Il a également acquis de l'expérience dans le conseil corporate et a occupé diverses fonctions internationales dans le secteur de la banque privée.

Arjan van Rijn a passé près de 25 ans dans la banque de financement et d'investissement internationale avant de rejoindre l'activité Wealth Management de Crédit Suisse où il s'est concentré sur l'accompagnement des entrepreneurs aux Pays-Bas.