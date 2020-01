BNP Paribas Wealth Management : Vincent Lecomte est nommé CEO

(AOF) - Vincent Lecomte, co-CEO avec Sofia Merlo de BNP Paribas Wealth Management, est nommé CEO du métier à compter du 4 mai 2020. Sofia Merlo rejoindra la fonction Ressources Humaines du groupe à compter de mai 2020 et succèdera à Yves Martrenchar en tant que Responsable des Ressources Humaines du Groupe et membre du Comité exécutif de BNP Paribas en fin d'année 2020. Vincent Lecomte est membre du Comité exécutif d'International Financial Services et rapporte à Jacques d'Estais, Directeur général adjoint de BNP Paribas.

Vincent Lecomte, diplômé de l'ESCP, a occupé divers postes dans le domaine du conseil avant d'intégrer BNP Paribas en 1992 au sein du métier Securities Services en France. Il a ensuite exercé la fonction de Responsable du métier Securities Services en Allemagne pendant 3 ans. En 1998, il rejoint Asset Management en tant que Chief Operating Officer. En 2005, Vincent Lecomte devient Responsable Adjoint de la ligne de métier Personal Investors et Directeur Général Délégué de Cortal Consors. Il rejoint BNP Paribas Wealth Management en 2010 en tant que Chief Operating Officer avant d'être nommé en décembre 2011 co-CEO de l'activité aux côtés de Sofia Merlo.