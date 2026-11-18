BNP Paribas vise un RONE de plus de 20% pour BNL en 2030

En amont d'une présentation (Deep Dive) consacrée à sa filiale italienne BNL, BNP Paribas indique viser pour cette dernière un RONE (rendement des fonds propres normatifs) avant impôt supérieur à 20% à l'horizon 2030.

Sur la période 2025-2030, le groupe bancaire français prévoit pour BNL une croissance annuelle moyenne des revenus supérieure à 3%, avec une progression de 4% par an des commissions, soutenue par un mix de clients et de produits à plus forte valeur ajoutée.

Toujours entre 2025 et 2030, BNL vise une hausse d'environ 7% par an des actifs sous gestion et une amélioration de 5 points du coefficient d'exploitation (passant de 61% à 56%), avec une croissance des coûts inférieure à l'inflation et un effet de ciseaux positif.

Enfin, l'établissement italien table sur un coût du risque inférieur à 33 points de base sur toute la durée du plan et sur une diminution des actifs pondérés des risques d'environ 0,5% par an sur la période 2025-2030.

"Forte du succès de sa transformation menée entre 2021 et 2025, BNL accélère et entre dans une nouvelle phase de croissance plus rentable. Sa feuille de route à l'horizon 2030 traduit un choix stratégique clair : investir dans les activités à forte valeur ajoutée pour ses clients", explique BNP Paribas.

Pour y parvenir, BNL s'appuiera sur ses positions de premier plan dans la banque d'entreprises, la banque privée et la gestion de fortune, tout en faisant évoluer son modèle de banque de détail selon une approche plus sélective, privilégiant les activités à plus forte valeur ajoutée.

BNL poursuivra le déploiement des plateformes mondiales de BNP Paribas, en s'appuyant sur les expertises du groupe. Les revenus issus des ventes croisées entre BNL et les autres métiers de BNP Paribas en Italie devraient ainsi s'établir à 2 MdsEUR en 2030, en hausse de 33% par rapport à 2025.

La feuille de route 2030 de BNL repose sur un plan d'investissement, notamment dans ses collaborateurs : environ 3 000 d'entre eux, soit un tiers des effectifs, bénéficieront de programmes de développement et d'adaptation de leurs compétences d'ici 2030.

La digitalisation, l'IA et l'automatisation, ainsi qu'une mutualisation accrue des capacités du groupe et de CPBE (banques commerciales de la zone euro), permettront en complément d'améliorer l'efficacité opérationnelle.