BNP Paribas vise plus de 3% de croissance annuelle des revenus de BNL sur 2025-30

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par ELENA SMIRNOVA

18 novembre (Reuters) - BNP Paribas a ‌dévoilé mardi un plan stratégique à l'horizon 2030 pour sa filiale italienne, BNL, ​qui table sur une croissance annuelle moyenne de ses revenus (TCAM) supérieure à 3% sur la période 2025-2030 et vise un rendement des capitaux propres tangibles (RONE) avant impôt ​supérieur à 20%, grâce à un recentrage sur les activités à forte valeur ajoutée pour ses ​clients.

Cette feuille de route, détaillée dans un ⁠communiqué, s'accompagne d'un plan d’investissement destiné à préparer l’avenir de la banque ‌et à accélérer le repositionnement de sa franchise clients.

BNP Paribas a indiqué dans le communiqué que les revenus issus des ventes ​croisées entre BNL et les ‌autres métiers du groupe en Italie devraient atteindre 2 ⁠milliards d'euros en 2030, soit une hausse de 33% par rapport à 2025.

BNL prévoit une croissance annuelle moyenne d'environ 7% de ses actifs sous gestion entre ⁠2025 et 2030, d'après ‌le communiqué. La banque vise également une amélioration de cinq ⁠points de son coefficient d'exploitation, à 56% en 2030 contre 61% en ‌2025.

Le coût du risque de BNL, qui mesure l'exposition potentielle au ⁠non-remboursement des crédits, devrait rester inférieur à 33 points de ⁠base sur l'ensemble de ‌la période, précise BNP Paribas, tandis que les actifs pondérés par les risques ​devraient reculer d'environ 0,5% par an ‌en moyenne.

"BNL investira significativement dans ses collaborateurs : environ 3.000 d’entre eux, soit un tiers des effectifs, bénéficieront ​de programmes de développement et d’adaptation de leurs compétences d’ici 2030", a indiqué la banque dans le communiqué.

En juillet, les syndicats de la ⁠filiale italienne de BNP Paribas ont engagé des discussions avec la direction de la banque afin de s'assurer que les évolutions prévues dans le cadre du nouveau plan stratégique se traduisent par le maintien des garanties et protections accordées aux salariés.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec la contribution de Mateusz Rabiega et Mathieu Rosemain, ​édité par Augustin Turpin)