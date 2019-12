Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : vente en Vefa pour deux immeubles à Saint-Ouen Cercle Finance • 18/12/2019 à 13:06









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier et Emerige annoncent la signature d'une VEFA (vente en état futur d'achèvement) avec CDC Investissement Immobilier et Allianz Real Estate, pour les immeubles #V2 et #V3 situés à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). D'une surface utile totale de 57.000 m², les deux immeubles seront dotés de nombreuses terrasses accessibles, et chacun d'un roof top généreusement végétalisé en toiture, développant respectivement 1.370 m² (#V2) et 3.700 m² (#V3). Avec plus de 5.000 m² de surface au rez-de-chaussée, les services développés sur #V3 incluront, outre une offre de restauration, un business center, un auditorium doublé d'une agora, un fitness et une conciergerie.

