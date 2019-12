Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas : vente d'un projet immobilier à Francfort Cercle Finance • 19/12/2019 à 14:58









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier Promotion Immobilier d'Entreprise annonce la vente en état futur d'achèvement (VEFA) du projet 99 West à Francfort sur un terrain acquis en avril 2018, vente au profit de NAS INVEST. Le projet 99 West Tower, dont le chantier a démarré en été 2019, totalisera plus de 24.500 m² de bureaux répartis sur 26 niveaux, à la périphérie du Quartier Central des Affaires de Francfort, dans le Westend District. 'BNP Paribas Niederlassung Deutschland a pris à bail plus de 14.000 m² dans les étages bas de la tour pour un bail de 12 ans fermes, faisant preuve de vision dans leurs projets immobiliers à moyen terme', précise-t-il.

