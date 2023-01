Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas: va ouvrir un nouveau bureau à Miami information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 15:54









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Securities a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir un nouveau bureau à Miami.



Le bureau de Miami soutiendra la croissance continue de son activité Global Markets aux Etats-Unis, entre autres, et le nombre croissant de clients ayant un pied dans le sud de la Floride.



Le nouveau bureau sera dans le centre financier de Miami et ouvrira officiellement ses portes au quatrième trimestre 2023. Il emploiera près de 50 professionnels à temps plein dans les domaines du crédit, des actions et des produits macro.



José Placido, directeur général de CIB Americas chez BNP Paribas, a déclaré : 'Notre nouveau bureau est un autre exemple récent du développement de notre activité de manière à soutenir pleinement les ambitions de nos clients, qui sont de plus en plus nombreux à s'implanter dans le sud de la Floride '.





